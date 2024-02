Tomasz Komenda nie żyje. Dziennikarz mówi o PRZYCZYNIE ŚMIERCI

Tomasz Komenda nie żyje. Znana jest przyczyna śmierci

Dziennikarz wspomina sprawę Tomasza Komendy

Tomek jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych trafił do zakładu karnego, oskarżony o brutalny gwałt i morderstwo nastoletniej dziewczyny. Nie wiedzieć czemu prokuratura to jego posadziła na ławie oskarżonych, a sąd skazał na 25 lat pozbawienia wolności - relacjonuje, dodając, że miał swój wkład w udowodnieniu, że Tomek jest niewinny.

(...) Nie mogliśmy przejść obok tego obojętnie i stwierdziliśmy, że zrobimy wszystko, żeby tego mężczyznę wyciągnąć z zakładu karnego, bo nie powinien tam siedzieć ani dnia dłużej. To była długa droga przez mękę, żeby doprowadzić do wznowienia postępowania w sprawie Tomasza Komendy, żeby wyciągnąć go na warunkowe przedterminowe zwolnienie, żeby nie czekał na całkowite uniewinnienie. W końcu (był - przyp. red.) proces, odszkodowanie. No więc wydawało się, że ta historia znajdzie swój szczęśliwy finał, (…), ale niestety Tomasz przegrał z chorobą - podsumowuje smutno.