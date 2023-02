Tomasz Lis STAJE W OBRONIE Mamy Ginekolog?! Internauci przypominają: nowa partnerka dziennikarza to znajoma Nicole (FOTO)

Medycyna 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Ja nie rozumiem...niech założy sobie prywatny gabinet, albo prywatnie wynajmie gabinet na 1x czy tam 2x w tygodniu od prywatnej kliniki, weźmie w leasing dobre usg albo kupi, w wynajmowanych gabinetach też takie jest, podpisze umowę z labolatorium na cytologie i wtedy niech przyjmuje osoby za ile chce, koleżanki za darmo, babcie starsza co nie ma pieniędzy a nie może dłużej czekać z wizytą na NFZ za wytłaczanie wiejskich jajek i dopiero się tym chwali w internecie. Niech nie wkopuje uniwersyteckiej kliniki, szefa specjalizacji przez swoją głupotę a miejsca na NFZ odda osobą, które się zapisały i czekają w kolejce. TROCHE PRZYZWOITOSCI. Sama będę lekarzem już za rok i jak juz zdobędę swoją specjalizacje to oczywiście pomogę znajomym rodzinie, ale nie przełożę nad to pacjentów z poradni/kolejki do szpitala z NFZ. Pomogę im prywatnie w swoim wolnym czasie, tak żeby nikt kto sprawiedliwie czeka nie był traktowany gorzej. Nawet jeśli jakąś nieznajoma osoba mnie zaczepiła i się zapytala o porade/wizytę i nie miałaby czasu do stracenia bo sprawa nagła to też! Bo studiuje po to żeby pomagać niezależnie czy znajomym czy potrzebującym beż ubezpieczenia czy użytkownikom NFZ, chodzi o to by szanować system na który się godzę idąc na specjalizacje państwową i szanować każdego człowieka. Ona niestety papla za dużo.