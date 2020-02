Tomasz Lis wraca do pracy po prawie trzech miesiącach nieobecności! "Do usłyszenia jutro"

Na początku grudnia do mediów przedostała się informacja, że Tomasz Lis trafił do szpitala. Choć Hanna Lis zapewniła wówczas, że dziennikarz "ma się dobrze", sam 53-latek zdradził, że czeka go długa i żmudna rehabilitacja. Na czas wracania do dawnej formy Tomek postanowił zrobić sobie przerwę od pracy, nie rezygnując jedynie z regularnego publikowania na Twitterze.