Tomasz Lis pokazał zdjęcie z rehabilitacji: "NIEMAL WRÓCIŁEM DO DAWNEJ FORMY" (FOTO)

Po opuszczeniu olsztyńskiej placówki Lis wyznał, że czeka go długa i żmudna rehabilitacja. Niedawno poinformował, że po kilku tygodniach znów potrafi chodzić, a do sieci trafiło zdjęcie, na którym widać, że powoli wraca do formy. Okazuje się, że rzeczywiście, z dnia na dzień stan redaktora naczelnego Newsweeka znacznie się poprawia. Za pośrednictwem Twittera Tomek pokusił się o wpis, w którym kolejny raz dziękuje osobom odpowiedzialnym za poprawiający się stan jego zdrowia. Wcześniej wyrażał swoją wdzięczność w związku z uratowaniem mu życia, a w najnowszej publikacji dziękuje rehabilitantom, pielęgniarkom i lekarzom, którzy pomogli postawić go na nogi: