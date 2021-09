Tomasz O., gwiazdor filmów Patryka Vegi, wyłudził pieniądze na fałszywą fakturę?!

SKANDAL! 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czy to jest OLBRZYMI PRZEKRĘT? Ciekawe, kiedy w końcu ktoś upoważniony do kontroli zainteresuje się fundacją MRM Małgorzaty Rozenek-Majdan, która to fundacja – mająca pomagać kobietom w kwestii in vitro - została założona w marcu 2020 roku (18 miesięcy, PÓŁORA ROKU TEMU!) i JEST DO DZISIAJ MARTWA. Nie przyjęła, nie zarejestrowała ani jednej osoby!!! Można domyślać się, że do fundacji stale wpływają i przez nią przepływają duże pieniądze, ale Małgorzata Majdan i jej trzeci mąż zawzięcie milczą na ten temat. Czy fundacja MRM to OLBRZYMI PRZEKRĘT, może PRALNIA PIENIĘDZY? Należy sądzić, że do końca władzy PiS nikt nie będzie miał ochoty i odwagi zająć się tym tematem, bowiem Stanisław Kostrzewski – ojciec „Gosi” – to były skarbnik PiS i jeden z najbardziej zaufanych ludzi prezesa Kaczyńskiego. Tak się w Polsce robi pieniądze…