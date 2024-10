Tomasz Oświeciński, który w zeszłym roku usłyszał zarzuty, nadaje sprzed sądu i oznajmia: "Z urzędem skarbowym jestem rozliczony"

W grudniu 2023 roku, do sądu trafił akt oskarżenia, w Tomaszowi Oświecińskiemu postawiono zarzuty dotyczące posługiwania się fałszywymi fakturami oraz oszustwa podatkowe. Za te przestępstwa aktorowi grozi nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Czarne chmury nad Tomasz Oświecińskim

Sprawa, która trafiła do sądu, dotyczy lat 2018-2019. Według ustaleń prokuratury, Oświeciński miał w tamtym okresie używać faktur poświadczających nieprawdę, wystawionych przez spółki, na kwotę blisko 610 tysięcy złotych . Faktury miały dotyczyć usług marketingowych, jednak ich prawdziwość budzi poważne wątpliwości. W wyniku tych działań, jak informowała rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Warszawie, Aleksandra Skrzyniarz, aktor naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku dochodowego o kwotę przekraczającą 100 tysięcy złotych.

Pomimo poważnych zarzutów, Tomasz Oświeciński nie ukrywa swojej determinacji, by walczyć o oczyszczenie swojego dobrego imienia . Aktor w rozmowie z "Super Expressem" podkreślił, że stawi się w sądzie, aby dowieść swojej niewinności.

Zaufałem nieodpowiedniej osobie , a teraz ponoszę tego konsekwencje. Nie unikam odpowiedzialności, pójdę do sądu i udowodnię swoją niewinność oraz oczyszczę dobre imię – zapowiadał.

Tomasz Oświeciński nadaje z sądu

7 października Tomasz Oświeciński wrócił do sprawy za pośrednictwem Instagrama. Na profilu aktora pojawiło się zdjęcie wykonane przed jednym z warszawskich sądów. Aktor zdradził, że walczy w sądzie o udowodnienie, że jest niewinny.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze problemy Oświecińskiego z prawem. Pod koniec lat 90. został zatrzymany przez policję. Wówczas usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co skazano go na dwa lata pozbawienia wolności.