Tomasz Sekielski zdradził datę premiery "Zabawy w chowanego": "Nawet jak Jacek Kurski STANIE NA GŁOWIE, to nie przykryje tego, co pokażemy"

Dużo osób krzyczy, że dlaczego teraz nagłaśnia się pedofilię w kościele, bo przecież nie tylko księża molestują i zdarza się to również w innych kręgach. Owszem, zgadzam się z tym. Pedofilia zdarza się wszędzie. Nie jest to zjawisko występujące jedynie wśród księży, aczkolwiek nie ma drugiego takiego środowiska w Polsce, gdzie to zjawisko jest tak zamiatane pod dywan. Jeżeli nauczyciel molestuje ucznia to naturalne jest, że wyrzuca się go dyscyplinarnie i pozbawia prawa do wykonywania zawodu, nie mówiąc o odpowiedzialności karnej, a nie przenosi do innej szkoły (!) Przenoszenie pedofilów z parafii na parafię jest bardzo popularną metodą "zwalczania" pedeofilii w kościele jak to pokazał dokument Sekielskich. Hierarchowie kościelni w Polsce swoim postępowaniem i negowaniem całego zjawiska pedofilii wśród księży robią sobie jaja z nas wszystkich, jednocześnie plując w twarz ofiarom. Nikt nie mówi, że pedofilia nie zdarza się poza kościołem, bo się zdarza. Chodzi o sam fakt, że nigdzie indziej te sprawy nie są wręcz jawnie negowane i tuszowane. O to chodzi, że nikt inny jak kościół w Polsce nie uzurpuje sobie prawa do umoralniania innych i mówienia ludziom jak mają żyć, jednocześnie pławiąc się w luksusach i nie ponosząc konsekwencji prawnych za swoje czyny. Nie wiem jak wy, ale ja nie chcę oglądać tej obłudy. Brawo Sekielscy!