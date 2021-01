Tomasz Wolny przeżywa wyjawienie "szczęśliwej nowiny" przez Idę Nowakowską w "PnŚ": "Wciąż mi SERDUCHO KOŁACZE z radości"

We wtorkowym wydaniu Pytania na Śniadanie Ida Nowakowska "zrzuciła bombę" na widzów porannego show, nieoczekiwanie wyjawiając, że spodziewa się dziecka. Cała akcja była skrupulatnie zaplanowana, a tematem odcinka omawianym przez dziennikarkę i Tomasza Wolnego były pomysły na poinformowanie świata o powiększeniu rodziny . Tym, co najbardziej zaskoczyło internautów, jest fakt, że 30-latka jest już w szóstym (!) miesiącu ciąży.

Nie jest tajemnicą, że macierzyństwo było od dawna wielkim marzeniem Nowakowskiej , która w 2015 roku wyszła za Amerykanina, Jacka Herndona . Gorliwa katoliczka podkreślała jednak, że nie od niej zależy ta decyzja, tylko od Boga, który "wie lepiej". Ostatecznie modły Idy zostały wysłuchane, dzięki czemu we wtorek mogła podzielić się z fanami swoim szczęściem na Instagramie, nawiązując do ogłoszonej w TVP wiadomości.

Pod zdjęciem, do którego małżeństwo zapozowało "we trójkę", pojawiło się prawie dwa tysiące komentarzy, w których zarówno fani, jak i sławni znajomi gratulowali celebrytce błogosławionego stanu. Najbardziej emocjonalna odpowiedź należała do współprowadzącego z Idą PnŚ Tomasza Wolnego, który był naocznym świadkiem wyjawienia "sekretu" przez celebrytkę na antenie TVP. Dziennikarz przyznał, że wciąż nie może dojść do siebie po wtorkowym wydaniu programu śniadaniowego.