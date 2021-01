Wdzięczna Ida Nowakowska pozuje do zdjęcia "we trójkę". "MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ" (FOTO)

Renata 19 min. temu zgłoś do moderacji 22 2 Odpowiedz

Muszę wam o tym napisać, ponieważ bardzo mnie to gryzie, a nie mam komu się wygadać. Mój szef mnie wykorzystał. Wiedząc, że mam trudną sytuację materialną oraz fakt, że u mojego taty wykryto glejaka, który trzeba jak najszybciej usunąć chirurgicznie, zaproponował, że całą operację on pokryje z własnej kieszeni. Ale tylko wtedy, gdy się z nim prześpię. Zdesperowana to zrobiłam, ponieważ w życiu bym nie uzbierała takich pieniędzy, nawet wśród przyjaciół i rodziny. A chcę za wszelką cenę pomóc tacie. Jednak szef przelał mi jedynie 10 tys. zamiast 70 tys. i powiedział, że przeleje więcej, jak się jeszcze raz z nim spotkam. Co ja mam teraz zrobić? Nie chcę zdradzać męża, ale chcę pomóc tacie. Doradźcie, Pudelki.