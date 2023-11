"Top Model". Fani podzieleni dopuszczeniem Sofii do finału: "To jakiś NIEŚMIESZNY ŻART" vs. "W pełni ZASŁUŻYŁA"

Fani podzieleni dopuszczeniem Sofii do finału "Top Model". W komentarza zawrzało

Co jakiś czas w "Top Model" pojawiają się zarzuty, jakoby faworyci jury byli "przepychani" do kolejnych odcinków. W tym sezonie jedną z ulubienic surowych oceniających jest Sofia. 17-latka co prawda obdarzona jest nietuzinkową urodą i cechuje ją ambicja oraz zapał do pracy, jednak fakt, że mierzy zaledwie 165 cm, zdaniem wielu powinien być dla niej dyskwalifikujący w przypadku finału.