"Top Model". Uczestnicy wzięli udział w kolejnej NAGIEJ SESJI. Internauci dalecy od zachwytu: "Jak z MAGAZYNU DLA PANÓW! Stanowcze NIE"

Anna 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

W zlobkach, przedszkolach to samo, ukry maja pierszenstwo, polskie matki musza siedzirc na wychowawczym bo nie maja z kim zostawic dziecka, na placu zabaw jestem jedyna polka na 10 dzieci.. To normalne, to jeszcze Polska? Wszyscy tacy mili dla nich... Zaraz sir obudzicie w reka w nocniku, będzie juz za pozno, wszyscy przyklaskuja im jak widzę, u lekarza kartki po ukrainsku na drzwiach, dzwonie do urzedu pracy tak samo wszystko pod ukraine robione. Ludzie obudźcie się!!!! Czy nam w razir wojny oni by pomogli? Jasno mówią ze nie! A wojna bedzie zaraz u nas!!