W nowym odcinku "Top Model" pojawi się... KOORDYNATORKA INTYMNOŚCI (WIDEO)

Dominika 13 min. temu

Uwielbiam oglądać rozbierane sesje w Top Model, dzięki temu uczestniczy przełamują własny lęk przed nagością i mogą pozować tak jak zostali stworzeni prawie jak Adam i Ewa. A co do tego że wyrzucają uczestników którzy nie chcą w nich brać udział to uważam że stacja bardzo dobrze robi bo modeling oprócz ciekawych stylizacji wymaga również obecności naszej naturalnej stylizacji czyli nagości. A że ta branża wymaga odważnych ludzi którzy nie wstydzą się swojego naturalnego ciała to oczywiste że będą wyrzucać tych co nie chcą się rozbierać. A co do uczestników to powiem jedno: do odważnych świat należy, więc nie bójcie się świętości która jest waszym ciałem, nagość nie jest powodem do wstydu bo każdy rodzi się nagusieńki a jak przełamiecie ten lęk to czeka was naprawdę dobry czas!