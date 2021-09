"Top Model". Sophia po raz pierwszy wyznała uczestnikom, że jest kobietą TRANSPŁCIOWĄ: "BIŁAM SIĘ Z MYŚLAMI"

Marc 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Uważam,ze uczestnicy powinni to wiedzieć wcześniej.Im bliżej finału to teraz zacznie się branie widzów na emocje i żebranie o głosy.Skoro niby tak to ukrywała, to co gdyby jakaś dziewczyna nie chciała dzielić łazienki czy pokoju z facetem / trans kobietą?nie wiadomo czy tranzycja się zakończyła czy jest w trakcie. Więc wątek zmiany płci powinien być pominięty od początku do końca programu albo powiedziany od razu a nie ujawniany uczestnikom dopiero w trakcie.Nie powinien też być przepustką do dalszych etapów, co ma tu miejsce bo ona ewidentnie nie ma nawet zadatków na modelkę i tylko prześlizguje się właśnie dzięki szokowaniu a nie predyspozycjom do zawodu.