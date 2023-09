"Top Model". WYBRANO mieszkańców Domu Modelek! Internauci oburzeni FOCHEM transpłciowej uczestniczki: "Bardzo słabe"

Etap castingów już za nami. Spośród tysięcy śmiałków jury wyłoniło szczęśliwą 15-stkę, która zamieszka w Domu Modelek, a co za tym idzie, wystąpi w czołówce Top Model . Wielu obawiało się, że na modłę poprzednich lat na wyjątkowe traktowanie mogą liczyć głównie dziewczęta i chłopcy łasi bardziej na karierę na TikToku niż na wybiegu, czekało nas jednak miłe zaskoczenie. Już teraz mówi się, że tegoroczna edycja wypada naprawdę solidnie na tle poprzednich jedenastu .

Wiadomo, kto zamieszka w Domu Modelek w "Top Model"

Internauci nie kryli zadowolenia takim obrotem spraw. Wnioskując z komentarzy na Instagramie, można stwierdzić, że przynajmniej co do finałowej selekcji panuje powszechna zgoda.

Mocny i ciekawy skład ; Ta edycja jest bardzo profesjonalna; Super skład, naturalne dziewczyny, a nie jak w poprzednich edycjach co druga z napompowanymi ustami; Wszyscy w tej edycji są wyjątkowo cudni - czytamy.

Internauci oburzeni zachowaniem transpłciowej uczestniczki

Ostatecznie jurorzy nie mylili się co do Aleksandry. Gdy Michał Piróg poinformował dziewczynę, że nie otrzymała zaproszenia do Domu Modelek, jej twarz zamarła. Aleksandra bez słowa wyminęła Piróga (mimo że ten próbował złapać z nią kontakt), zasłoniła dłoń kamerą, po czym, nie czekając na resztę uczestników, zeszła z planu zdjęciowego.