Top of the Top Sopot Festival 2024. Widzowie dalej GRZMIĄ nad dźwiękiem: "Gorzej niż z pirackiej kasety"

Sopocki festiwal to już tradycja zbliżających się ku końcowi wakacji. Czterodniowe widowisko rozpoczęło się w poniedziałek, 19 sierpnia i, mimo plejady występujących na scenie gwiazd, wywołało skrajne emocje. Wszystko przez liczne wpadki , nieudane występy i techniczne niedogodności. Niestety, zdaje się, że po drugim dniu Top of the Top Sopot Festival 2024 media społecznościowe TVN również zaleje fala krytyki.

Top of the Top Sopot Festival 2024. Widzowie wciąż narzekają na dźwięk

Już po pierwszych kilku minutach drugiego dnia Top of the Top Sopot Festival 2024 w mediach społecznościowych zaroiło się od negatywnych komentarzy. Powodem krytyki widzów, podobnie jak w poniedziałek , okazało się słabe nagłośnienie koncertu . Zdaje się więc, że mimo wielu głosów niezadowolenia, produkcja nie poradziła sobie z problemem odpowiedniego udźwiękowienia widowiska.

Ok, 2. dzień Sopotu, a dźwięk w TV od razu do kitu. Zróbcie coś z tym!; Dla mnie to jest niepojęte, że taka stacja, taki budżet i nie zrobili z tym nic w ciągu doby; Zróbcie coś z dźwiękiem, mam poczucie jakbym miała przytkane uszy... Ta zmiana dźwięku była bardzo wyraźna przy pierwszym wejściu Gabi. Szok dla ucha!; Dramat. Jak zawsze, gdy TVN nadaje coś na żywo, ciągle są zakłócenia i przerwy; Niestety, nie da się znowu tego słuchać... taki pogłos i takie dudnienie, że uszy bolą; Znów beznadziejne brzmienie, gorzej niż z pirackiej kasety; Dźwięk porażka!; Czy ja jestem głucha? Czy nagłośnienie jest złe, czy też oni mają tak kiepską dykcję? Nic nie można zrozumieć; Zróbcie coś z dźwiękiem, to jakaś masakra. Słuchać, jakby transmisja była z jakiej piwnicy, a nie Opery Leśnej w Sopocie; Uszy pękają - czytamy pod jednym z najnowszych postów TVN na Facebooku.