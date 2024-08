Internauci MIAŻDZĄ występ Roberta Gawlińskiego na festiwalu w Sopocie: "DRAMAT. Ev'ry night 2.0"

W poniedziałek, jak co roku o tej porze w sierpniu, rozpoczął się Top of the Top Sopot Festival. Pierwszego dnia odbywającego się od przeszło sześciu dekad wydarzenia wystąpiła rzesza mniej bądź bardziej znanych artystów. Wśród tych, którzy tym razem rozpoczęli kultową muzyczną imprezę, znaleźli się m.in. Sylwia Grzeszczak, Kwiat Jabłoni, Natalia Nykiel, Sarsa, Bovska, Wiktor Dyduła czy Lady Pank.