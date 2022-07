Tragedia gwiazdy serialu "Pogoda na miłość". Jej mąż zmarł wskutek porażenia piorunem

Bevin Prince to amerykańska aktorka, która zdobyła rozpoznawalność dzięki roli w serialu "Pogoda na miłość" emitowanym w latach 2003-2012. 39-latka grała postać drugoplanową i nie udało jej się zrobić kariery na miarę gwiazd serii, w tym Sophii Bush czy Chada Michaela Murraya, pojawiła się jednak w ponad 40 odcinkach i z pewnością zapisała się w pamięci fanów produkcji. Ostatnio nazwisko Bevin Prince ponownie zaczęło pojawiać się w mediach - niestety w wyjątkowo smutnym kontekście. Wszystko za sprawą osobistej tragedii aktorki. Kilka dni temu zmarł bowiem jej 33-letni mąż, William Friend.

Ukochany Bevin Prince zginął wskutek porażenia piorunem w minioną niedzielę. Według lokalnej telewizji WECT6 News do tragedii doszło, gdy William Friend pływał łodzią w pobliżu Mansonboro Island, niedaleko wybrzeża miasta Wilmington w Karolinie Północnej. W czasie wyprawy mężczyzny rozpętał się sztorm, wskutek którego został on porażony piorunem.

Friend został znaleziony na swojej łodzi przez grupę turystów, którzy powiadomili o zdarzeniu lokalne władze. Biuro szeryfa hrabstwa New Hanover oraz departament policji w Wilmington wysłały na miejsce tragedii jednostkę morską. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusz wykonali mężczyźnie resuscytację i przetransportowali go do przystani Bradley Creek Marina. Na miejscu pojawiły się służby medyczne, które reanimowały Frienda przez 20 minut, niestety bezskutecznie. Mąż gwiazdy "Pogody na miłość" został uznany za zmarłego na miejscu.