Big Scythe nie żyje. Ukochana żegna go w emocjonalnym wpisie: "Moje serce pękło na milion kawałków"

Nikola 27 min. temu zgłoś do moderacji 6 55 Odpowiedz

Smutne. Bardzo smutne. Dlatego ja zostawiłam swojego chlopaka jak młodo zachorował. Nie chciałam na to patrzeć. Nie dałabym rady. Nie chciałam przesiąknąć atmosferą choroby, smutku, tego ciężaru... Młoda osoba nie powinna tego przechodzić. Wiem, że bym sobie z tym nie poradziła, wpadła w depresję, na zawsze była smutna, dlatego odeszłam, zerwałam kontakt. Mam nadzieję, że on to wtedy rozumiał. Że nie ma sensu ciągnąć na dno dwóch osób. Niech jedna się ratuje. Minęły prawie 3 lata... Nie wiem, co u niego, czy wygrał z chorobą? Zmieniłam numer telefonu, usunęłam social media, wróciłam w rodzinne strony. Nie chciałam, żeby ktoś z jego znajomych mi napisał co u niego... nie chcę wiedzieć najgorszego, a jeśli wyzdrowiał, to też nie powinnam wracać do jego życia. Przerosło mnie to. Czasem mi się tylko śni.