Travis Scott został aresztowany w Paryżu! Pijany raper miał wdać się w bójkę z ochroniarzem

Travis Scott to dla wielu osób artysta z krwi i kości, co wiąże się nie tylko z talentem do rapowania, ale też wyrazistym wizerunkiem. U 33-latka są to zarówno charakterystyczne stylizacje, jak i sposób bycia. Amerykanin nie stroi od skandali, a podczas ostatniej wycieczki do Paryża po raz kolejny doigrał się problemów z prawem.