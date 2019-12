Troskliwy Chris Brown zachwyca się nowo narodzonym synkiem. "Jest zakochany i bardzo wdzięczny za sprowadzenie go na ten świat " (FOTO)

Dlaczego? 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nigdy nie zrozumiem, jak to jest, że facet który pobił kobietę robi nadal karierę... Ludziom wystarczy to, że minęło trochę czasu by zapomnieć wszystko... Tak samo sytuacja z "gwiazdami" przyłapanym na jeździe po alkoholu. Wsiadając tak do auta, stwarzają zagrożenie dla życia naszego i naszych dzieci i chociażby dla przykładu społecznego powinny być za to odsunięte od "zaszczytu" bycia kimś w mediach i w naszych umysłach. Ale nie... Napisze potem taka ksiazke (a raczej jakiś ghost writer napisze) o swojej wielkiej przemianie i zgarnie jeszcze za to dodatkową kasę, otworzy centrum pomocy kobietom wychodzącym z nałogu oblewając nas sztucznym miodem swojej dobrej misji, a potem spokojnie wróci do pracy w mediach, na ścianki itd...