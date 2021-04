Troskliwy Krzysztof Ibisz chroni narzeczoną przed kapryśną pogodą za pomocą parasola (ZDJĘCIA)

Maria 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 4 Odpowiedz

Jesteśmy sanktuarium życia a sypialnia to jeden z naszych ołtarzy. Nie bójmy się mówić prawdy. Małżeństwo jest zgodne jeżeli mężczyzna panuje nad kobietą a kobieta panuje nad sobą. Aby mówić o pierwszym pełnym stosunku seksualnym, musi to być pełna penetracja z pozostawieniem nasienia w pochwie, pod warunkiem, że nie bierzesz tabletek. Jeżeli takiego nie miałaś albo twój mężczyzna stosował prezerwatywę albo ty tabletki to oznacza, że nadal jesteś dziewicą !