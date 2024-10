TRZECIA gwiazda bryluje na ściance w sukience od Violi Piekut. Rozenek, Tadla, a teraz Anita Sokołowska...

Ostatnie dni obfitują w branżowe imprezy. To więc idealna okazja do tego, by gwiazdy mogły się wystroić i pokazać na ściankach w eleganckich stylizacjach. Za nami między innymi "Telekamery", na których w brązowej sukni z golfikiem brylowała Beata Tadla. Prędko jednak okazało się, że tego samego wieczoru, lecz (na szczęście!) na innej imprezie w tej samej kreacji pokazała się... Małgorzata Rozenek.