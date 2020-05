TVN pokazał KULISY OPERACJI Pawła Królikowskiego. "Mam poczucie bólu, lęku, strachu, słabości"

pacjentka 19 min. temu zgłoś do moderacji 19 2 Odpowiedz

do wszystkich oburzonych - tak wygląda walka o życie, a nie pieprzenie o kasie i fatałaszkach. Módlcie się abyście nigdy nie podzielili losu pawła i jego rodziny. Ja wiem co to znaczy, przeszłam to - dramat to mało powiedziane - leżysz twarzą na bruku i ktoś ciebie wlecze.