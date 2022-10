TVN TŁUMACZY SIĘ z wywiadu z Piotrem Kraśką! Musieli zmienić scenariusz "Dzień Dobry TVN"

@@@ 7 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Sorry ale w tym wywiadzie zrobił z siebie niedouczonego starszego Pana. Próbował w ugrzeczniony sposób wytłumaczyć się z przestępstw. To jego kręcenie że z podatków wynikających z umowy o pracę się rozliczył a zaległość wynikła tylko z przychodów z działalności. No toż to szok. Z umowy o pracę podatki płaci za nas pracodawca i dlatego nie miał zalegosci. A z działalności rozumiem, że mógł nie wiedzieć że deklaracje nie są składane ale że doradca nie podawałam mu informacji o kwocie podatku do zapłaty a on o tym zapomniał. W to już jakoś trudno mi uwierzyć. Przecież jest taki elokwentny i oczytany. Tak właśnie się dorabiają bogaci często. I gdyby nie pliki jpk vat nadal by lewe faktury hulały na prawo i lewo