TVN wyemitował koncert "Nie idziemy na Sylwestra". Nietypowy pomysł stacji podzielił widzów: "BEZNADZIEJA" vs. "To było genialne!"

TVN zrezygnował z koncertu w Sylwestra. Swoją alternatywę zaprezentowali widzom dzień wcześniej

TVN wyemitował koncert "Nie idziemy na Sylwestra". Widzowie komentują

Poza żarcikami Prokopa i Łozowskiego, widzowie TVN-u mogli usłyszeć m.in. Małgorzatę Ostrowską, Natalię Szroeder, Alicję Majewską, Igo oraz Mery Spolsky . Wybrzmiały imprezowe klasyki, takie jak "Don't Stop The Music" Rihanny, "Przetańczyć z Tobą chcę całą noc" Anny Jantar czy "Tych lat nie odda nikt" Ireny Santor. Media społecznościowe stacji zalała fala komentarzy. Zdaje się, że niecodzienny pomysł TVN-u przypadł do gustu wielu widzom .

Świetny pomysł! Coś na wzór "Tiny Desk", rewelacja, jestem za, aby wprowadzić taki program na stałe; Przypadkiem zahaczyłem, zostałem na dłużej, spoko inicjatywa, naprawdę fajnie wyszło!; To było stanowczo za krótkie. Świetna zabawa, brakuje w TV takich wydarzeń; "Przetańczyć z Tobą chcę całą noc"- to było coś niesamowitego!; Tego mi było dziś trzeba, wspaniale się bawiłam; To było nieziemskie; To było genialne, Jest inaczej. Ciekawiej. Jest moc - pisali zachwyceni internauci.