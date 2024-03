TVP zarzuca Edycie Lewandowskiej KŁAMSTWO! "Wypowiedzenie było złożone nieskutecznie"

JEST PIĘKNIE! 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 3 Odpowiedz

Do „odnowionej TVP” trzeba będzie teraz zatrudnić spragnionych dużych pieniędzy dygnitarzy - przedstawicieli 11 partii i ugrupowań, które tworzyły tzw. opozycję, a teraz rządzą Polską. Namnoży się prezesów, dyrektorów, redaktorów naczelnych itd., dostaną rocznie po milionie, albo dwa, trzy i wtedy będziecie szczęśliwi, bo TVP JEST NASZA, więc takie pieniądze im SIĘ NALEŻĄ. Nikt tych zarobków nie ujawni, bowiem TVP, TVN, Polsat, WP, Onet, GW i inne „wolne media” będą musiały przekazywać wyłącznie to, co pasuje tym, którzy rządzą. Ci, którzy się wychylą, zostaną skazani na więzienie z nowych artykułów Kk, zgodnie z planowaną ustawą o „mowie nienawiści”, którą tak niedawno zapowiadali z trybuny sejmowej - filary intelektu totalnych Barbara Nowacka i Małgorzata Rozenek-Majdanek oraz poseł Śmiszek, kochanek Biedronia. Następnym etapem demokracji, wprowadzanej przez rząd Tuska, stanie się karanie ludzi za „myślozbrodnię”, opisaną przez Orwella w „1984”. Słowo myślozbrodnia pochodzi z nowomowy i jest efektem połączenia słów „myśli” i „zbrodnia”. W praktyce oznacza ono przestępstwo, polegające na myśleniu wbrew linii propagowanej przez Partię oraz Wielkiego Brata. W obecnej rzeczywistości mówimy o Platformie Obywatelskiej i Unii Europejskiej. Do pełni szczęścia brakuje w rządzie Tuska następnego ministerstwa, też będącego u Orwella. To Ministerstwo Miłości. Orwellowskie ministerstwa Prawdy, Pokoju, Obfitości już są, choć w koalicji 13. grudnia mają inne nazwy...