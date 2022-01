"Twoja twarz brzmi znajomo". 14-letnia Viki Gabor odpowiada na komentarze oburzonych fanów: "SĄ ŚMIESZNE"

Xxx 38 min. temu zgłoś do moderacji 29 4 Odpowiedz

14 lat to jeszcze chyba trochę za mało. Ja bym nie chciała, aby moja 14letnia córka gibała się z dorosłymi w rytm jakiś piosenek typu byonce. Sorry, ale jest to traktowanie jeszcze dziecka jak dorosłej osoby. Rozumiem 16-17 lat, ale nie 14. Poza tym ona faktycznie powinna siedzieć w szkole, bo to robienie starej maleńkiej z dzieciaka. Ta Roksana to już nastolatka i ok, ta mała dziewczynka, co nie wygrała to przynajmniej jak dziecko wyglądała . Teraz będą wszędzie, a po 18 to już w ogóle będą wyzwolone :/ ale wiadomo hajs musi się zgadzać. Zarobi i szkoła potrzebna nie będzie.