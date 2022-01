"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Potwierdzono udział Viki Gabor! Internauci grzmią: "W takim programie 14-LETNIE DZIECKO?"

Opinia 25 min. temu zgłoś do moderacji 84 0 Odpowiedz

Zrozumcie że ona ma jakąś umowę na występy w Polsacie. Ktoś jej to załatwił. Najpierw Sylwester w Polsacie (wszystkie pozostałe gwiazdki Kurskiego wystąpiły w TVP), a teraz to. Co do wyglądu to akurat za makijaż i stylizację można ją pochwalić. Ma świetnych specjalistów od tego. Jednak nie podoba mi się to jak śpiewa i mówi. Po prostu wypowiada się w drażniący i dziecinny sposób (słuchajcie wywiadów z nią). Dużo lepiej śpiewa Roksana Węgiel, a wywiadów dobrze się słucha w przypadku Sary James. Ta ostatnia to jest całkiem inna i taka zdecydowanie amerykańska. Viki można krytykować za wiele rzeczy, ale na pewno nie za wygląd, bo akurat makijaże, stroje i stylizacje ma ŚWIETNE. Dzieckiem z wyglądu nie jest, ale z charakteru niestety tak.