Top of the Top Sopot Festival 2021. Produkcja POMYLIŁA Roksanę Węgiel z Viki Gabor!

Drugi dzień Top of the Top Sopot Festival 2021 już za nami. Trzydniowe święto muzyki to dla fanów ogromne wydarzenie, szczególnie że rok temu zostało ono odwołane z powodu panoszącego się po kraju koronawirusa. W tym roku do Sopotu zjechała śmietanka polskiego show biznesu i byliśmy już świadkami pierwszych wpadek.

W środę podczas Top of the Top Sopot Festival zaprezentowali się rodzimi artyści, którzy odnosili w ostatnich miesiącach znaczące sukcesy. Na scenie wystąpiły m.in. najmłodsze uczestniczki tegorocznego wydarzenia, Roksana Węgiel i Viki Gabor. Obie swego czasu wygrały Konkurs Piosenki Eurowizji Junior, co dodało ich karierom rozpędu.

Zobacz także: Sukcesy Polski na Eurowizji

Okazuje się niestety, że osiągnięcia zawodowe obu dziewczyn są obce organizatorom, którzy zaliczyli w środę sporą wpadkę. Podczas walki o Bursztynowego Słowika telewizja TVN emitowała też krótką wizytówkę danego artysty, w której wyszczególniano ich osiągnięcia. Podczas prezentacji Roksany Węgiel widzowie mogli się bowiem dowiedzieć, jakoby była ona... drugą polską zwyciężczynią Eurowizji Junior.

Roksana zdobyła historyczne, drugie z rzędu zwycięstwo na Eurowizji Junior - ogłosił lektor.

Warto więc wspomnieć, że to Roxie wygrała konkurs jako pierwsza z piosenką "Anyone I Want to Be", a rok później w jej ślady poszła dopiero Viki. Wpadkę produkcji wyłapali oczywiście widzowie, którzy wytknęli im ten błąd m.in. na Twitterze. Wielu z nich oburzało się, że podobny błąd nie uszedłby organizatorom na sucho w przypadku "większych" gwiazd, a taka postawa jest brakiem szacunku do ich osiągnięć.

Myślicie, że Roxie i Viki poczuły się tym urażone?

Pudelek ma już własną grupę na Facebooku! Masz ciekawy donos? Dołącz do PUDELKOWEJ społeczności i podziel się nim!