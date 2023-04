"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Oburzeni widzowie GRZMIĄ po zwycięstwie Natalii Janoszek: "Pupilka wygrała niesłusznie..."

Emisja odcinków niemalże od początku wzbudza duże emocje wśród widzów, którzy emocjonują się występami swoich ulubieńców i często nie zgadzają się z głosami jurorów. Fala oburzenia pojawiła się również po emisji najnowszego odcinka programu, który to wygrała Natalia Janoszek. Aktorka wcieliła się w ukraińską piosenkarkę Rusłanę.

Jurorzy zachwycają się występem Natalii Janoszek

Natalka to był twój dzień. Brawo choreografia Kris Crew oglądało się to lepiej niż teledysk. To był czad! Urodziłaś się Natalka, między innymi oczywiście, żeby zaśpiewać tę piosenkę dzisiaj - powiedział Robert Janowski.