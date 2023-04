"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Paweł Domagała żartuje (?) z wykształcenia Edyty Górniak. "Na MATURĘ nigdy nie jest za późno"

W piątkowy wieczór na antenie Polsatu zadebiutował 8. odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Uczestnicy osiemnastej edycji show po raz kolejny dali popis umiejętności wokalnych i aktorskich, wcielając się w gwiazdy sceny muzycznej. Tym razem na scenie programu można było zobaczyć m.in. Daniela Jaroszka i jego wykonanie piosenki Pitbulla, Krzysztofa Ibisza w roli Amandy Lear czy Piotra Stramowskiego, który wziął na warsztat utwór grupy System of a Down "Chop Suey!" i to w dodatku, zmagając się z ostrym zapaleniem zatok oraz krtani. Najlepszym tego wieczora okazał się Oskar Cyms, który na scenie wystąpił jako Robert Gawliński i skradł serca jurorów, tym samym po raz trzeci sięgając po zwycięstwo.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Występ Natalii Janoszek zachwycił jury

Paweł Domagała ocenia występ Janoszek i żartuje (?) z wykształcenia Edyty Górniak

Nietrudno się domyślić, że w swoim komentarzu Domagała zwrócił się do Edyty Górniak. Nie jest bowiem tajemnicą, że wokalistka zakończyła edukację na trzeciej klasie technikum ogrodniczo-pszczelarskiego i nigdy nie podeszła do egzaminu maturalnego - o czym dość chętnie przypomina w rozmowach z mediami. Uduchowiona celebrytka już wielokrotnie podkreślała, iż jej zdaniem matura wcale nie jest konieczna, by odnieść sukces, a ona sama świetnie poradziła sobie w życiu bez zdanego egzaminu dojrzałości. W ubiegłym roku w czasie egzaminów maturalnych apelowała także do licealistów, by "nie dali się zdominować presji i stereotypom".