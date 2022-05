"Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Widzowie OBURZENI wynikami finału: "USTAWIONE"

Maciej 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Do tego typu programów trzeba mieć specyficzne podejście. Jeżeli pomyśleć, to chyba wszyscy finaliści pokonali swoje bariery w tym programie. Danzel potrafi śpiewać także po polsku, Andrzej - niepozorny, ale zdolniacha, Anna - bywało lepiej, bywało gorzej, ale parła do przodu i nawet z coraz lepszym efektem, zaś Viki pokazała, że choć młoda, to już naprawdę sporo potrafi i to pod różnymi wcieleniami, bez względu na to, jak wychodziło w poszczególnych odcinkach.