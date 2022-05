Półfinał "Twoja twarz brzmi znajomo" za nami. Fani ROZCZAROWANI występem Viki Gabor: "Zaśpiewała swoim głosem, JAK ZWYKLE"

Angela 1 godz. temu zgłoś do moderacji 86 9 Odpowiedz

Ja się zastanawiam tak naprawdę co ona w ogóle robi w tym programie przecież to jest jeszcze dziecko, jak będzie miała jakieś 25 lat to będzie miała totalnie spaczone psychikę bo bardzo wcześniej zaczęła... Dla mnie to jest kompletnie nie logiczne że rodzice nie widzą tego jak to dziecko po prostu w środku cierpi bo w tym momencie ona już nie jest beztroskim dzieckiem, ale naprawdę nie ktoś że ma niesamowite obowiązki to jeszcze ciągle musi wyglądać tak jak wygląda a dodajmy że na pewno nie wygląda na swój wiek ;) wszystkie te stroje wszystkie makijaże to po prostu nie jest w porządku dla dziecka które nawet nie jest jeszcze pełnoletnie... To co się dzieje w tym momencie w show-biznesie polskim dla mnie to jest jakaś wielka masakra kompletnie nikt tego nie kontroluje nie ma żadnego filtru, patrząc na nią mam wrażenie że patrzę na osobę która ma jakieś 28 lat i nigdy w życiu nie powiedziałabym że ona nawet jeszcze nie jest pełnoletnia!! Tak samo jak jej rówieśniczka która też wygrała Eurowizję pani węgiel... Przecież te dziewczyny wyglądają jak dorosłe kobiety to po pierwsze a po drugie one w ogóle nie mają dzieciństwa,tak naprawdę to nie one zadecydowały o swojej karierze Ale ich rodzice i moim zdaniem to ci rodzice właśnie powinni być pociągnięci do odpowiedzialności... Zaczynając w show-biznesie w tak młodym wieku wystarczy spojrzeć na wszystkie gwiazdki Disneya, jak większość z nich wylądowała praktycznie w rynsztoku.