Tyle Kamil Durczok zarabiał w TVN. "Nieprzyzwoita kwota"

Kamil Durczok zarabiał krocie. Jego żona mogła liczyć na wysokie kwoty od męża

Marianna Dufek pomagała skompromitowanemu mężowi walczyć ze swoimi demonami. Do czasu

To właśnie głośny skandal z molestowaniem seksualnym i mobbingiem w tle spowodował, że kariera dziennikarza się załamała, co mocno odbiło się na jego zdrowiu psychicznym. W rozmowie Dufek wspomniała także szokujący moment, gdy wybuchu afery po publikacją "Wprost", weszła do wynajmowanego przez Kamila mieszkania i zastała go "z pistoletem przy skroni". Na przekór wszystkiemu kobieta starała się wspierać męża w trudnych chwilach i stawiać czoła jego wahaniom nastrojów. W końcu nie wytrzymała i zażądała rozwodu.