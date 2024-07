Tyle zarabiają gwiazdy disco polo za koncert: Skolim, Zenek Martyniuk, Piękni i Młodzi. Rekordzista nawet 45 TYSIĘCY! (ZDJĘCIA)

😱😱😱 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Szczerze przy niektórych utworach bawiłam się na weselach ale były to naprawdę nieliczne. Np nigdy przynajmniej na tych weselach na których byłam nigdy nie grali utworów Martyniuka ale Jesteś szalona to tak bo to taka disco polowa klasyka. Szybki rytmiczny utwór który podrywał gości weselnych do tańca. Często też grano utwór nie wiem kto go śpiewa i jaki jest tytuł ale w słowach piosenki pojawiały się słowa, żono moja, szczęście moje i coś tam dalej też fajny utwór który razem z zespołem zawsze śpiewają goście weselni. Na co dzień w ogóle nie słucham takich utworów bo po prostu mi się nie podobają. Szczególnie bęczący jak owca Martyniuk tego po prostu nie da się słuchać. Kurski go tak wypromował że na tej fali jedzie choć zupełnie tego nie mogę zrozumieć jak ktoś z tak beznadziejnym głosem zabrał się za wokal i osiągnął popularność na taką skalę. Nie wspomnę o tym, że na te wszystkie zespoły które gdzieś tam występują nie da się patrzeć. W zdecydowanej większości choreografia zespołów tanecznych występujących zespołów jest masakryczna i głównie polega na tych że jak jest męski zespół to trzyma się za krocze i na tym właściwie kończy się ich układ taneczny. Żeńskie zespoły wypadają lepiej. Kiedyś obejrzałam kawałek występów na Festiwalu piosenki weselnej.