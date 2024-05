TYLKO NA PUDELKU: Konrad Skolimowski SKROMNIE o swoich zarobkach z muzyki. "To jest zaj*bisty cash"

Skolim opowiedział o zarobkach w muzyce. "Zaj*bisty cash"

Powiem szczerze - żyję na bardzo fajnym poziomie , ale tę kasę od zawsze miałem w domu, więc ten szacunek do pieniądza mam. Mam czas, żeby być ambasadorem stowarzyszenia "Dzielni waleczni" w Białymstoku dzieciaków, które są na onkologii. Mam czas, żeby pomagać ludziom, mam czas, żeby sobie kupić samochód, jaki chcę. Realizuje się. To jest zaj*bisty cash - stwierdził.

Celebryta zdecydował się skomentować również jedną z najgłośniejszych imprez ostatnich miesięcy, czyli komunię syna Mai i Krzysztofa Rutkowskich. Na uroczystości nie zabrakło występów gwiazd disco polo, prezentu w postaci samochodu za 200 tysięcy złotych, czy też imprezy do białego rana. Co myśli o tym Skolim oraz jak on, jako osoba wierząca obchodzi takie uroczystości? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie w wideo powyżej.