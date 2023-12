TYLKO NA PUDELKU: Agnieszka Kaczorowska zastąpi Iwonę Pavlović w "Tańcu z gwiazdami"?! Zabrała głos: "Mam wszystkie NIEZBĘDNE kompetencje"

Niedawno nad "Tańcem z gwiazdami", czyli sztandarową propozycją Polsatu, zawisły ciemne chmury. Nową edycję stacja miała wyemitować jesienią, jednak tak się ostatecznie nie stało. Mówiło się, że program może czekać prawdziwa rewolucja, podobnie, jak miało to miejsce w "Nasz nowy dom" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Wielu zastanawiało się, czy nie oznacza to złych wieści dla weteranki show, Iwony Pavlović.

Tabloid wieszczy zmiany w "Tańcu z gwiazdami". Szykują się zmiany w jury?

Wieści o tym, jakoby Pavlović miała zniknąć z jury słynnego formatu, z którym związana jest od początku, pojawiały się już kilka miesięcy temu. Teraz sprawa ma ciąg dalszy, a "Super Express" ustalił, że coś faktycznie może być na rzeczy. Jak przekonują, o miejsce w jury walczy także Agnieszka Kaczorowska, z którą miała się już nawet skontaktować produkcja.

Wyraziła wstępną chęć udziału w projekcie, ale chciałaby zasiąść za stołem jurorskim - zacytowano słowa informatora.

Co więcej, za kulisami podobno pojawiają się głosy, jakoby Agnieszce miało przypaść za jurorskim stołem właśnie miejsce Iwony.

Za kulisami mówi się, że może zastąpić Iwonę Pavlović, weterankę "Tańca z gwiazdami", która oceniała uczestników we wszystkich edycjach - także tych pokazywanych w TVN. Czy faktycznie tak się stanie, przekonamy się na początku przyszłego roku - czytamy.

Agnieszka Kaczorowska zastąpi Iwonę Pavlović w "Tańcu z gwiazdami"? Zabrała głos

Skontaktowaliśmy się z Agnieszką Kaczorowską, która w rozmowie z nami potwierdziła, że faktycznie interesowałaby ją posada jurorki w tanecznym show. Jak twierdzi, otrzymała propozycję powrotu do programu w roli tancerki, jednak chce się sprawdzić w roli, której wcześniej w formacie jeszcze nie pełniła.

Myślę, że to żadna tajemnica, że chciałabym usiąść za stołem jurorskim w tym programie - przyznaje w rozmowie z Pudelkiem. Mam wszystkie niezbędne do tego kompetencje. Rzeczywiście wróciła do mnie propozycja udziału w tym programie w roli tancerki, natomiast tak, jak wszędzie mówię, ja bardzo stawiam na rozwój i chciałabym podejmować się wyzwań, które są dla mnie rozwojowe, które mogą mnie czegoś nauczyć i są dla mnie ekscytujące, a nie jest to powtarzanie czegoś, co było.

Jednocześnie Agnieszka zapewnia, że nie chce wygryźć Iwony z programu, a za jurorskim stołem jest przecież kilka miejsc do zapełnienia.

Nie mam zielonego pojęcia, jakie zapadną decyzje. Po pierwsze: czy edycja będzie i kto będzie za stołem jurorskim. Ja nie chcę nikogo zastępować, tam są trzy bądź cztery miejsca za tym stołem.

Jeżeli Agnieszka dołączy do jury, a Iwona w nim pozostanie, to z pewnością będą miały o czym rozmawiać. Jak przekonuje, w programie zdecydowanie przyda się odświeżenie, a ona nie bałaby się wejść z Pavlović w dyskusję, bo nie zawsze zgadzała się z tym, co padało z jej ust na antenie.

Tak jak mam ogromny szacunek do Pani Iwony, bo uważam, że jest ekspertem tańca i niezwykłą osobowością, to nie zawsze się z nią zgadzam. Dla mnie też zaszczytem byłoby usiąść obok pani Iwony i wejść z nią może w niejedną dyskusję o tańcu. Jakie zapadną decyzje co do składu tego jury, to już nie ode mnie zależy, natomiast uważam, że świeża i dalej ekspercka energia by się też przydała.

Chcielibyście zobaczyć ją w tej roli?

