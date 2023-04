DUŻE ZMIANY w "Tańcu z gwiazdami"! Edward Miszczak wziął się za jurorów... Kto pożegna się z tanecznym show?

" Taniec z Gwiazdami " od lat gości na antenie Polsatu, bawiąc, wzruszając i zachwycając fanów tanecznych potyczek. Z produkcją ściśle związane jest grono jurorskie, które w mniej lub bardziej zmienionej formie przetrwało do dziś.

14. edycja "Tańca z Gwiazdami" coraz bliżej

Ikoną i przewodniczącą jury bez dwóch zdań stała się Iwona Pavlović , która z formatem związana jest od samego jego początku - to ona oceniała gwiazdy ramię w ramię ze Zbigniewem Wodeckim czy Beatą Tyszkiewicz . Gdy produkcja przeniosła się z TVN na antenę Polsatu, mistrzyni tańca towarzyskiego zaczęła tworzyć zgrany zespół m.in. z Andrzejem Grabowskim , który w głównej mierze oceniał artystyczną ekspresję uczestników.

Duże zmiany w "Tańcu z Gwiazdami"! Co z jury?

Nie wiadomo również, jakie gwiazdy staną do walki o kryształową kulę. Nieoficjalnie jednak mówi się, że w następnej edycji pojawi się m.in. Helena Englert, Krystian Wieczorek czy Zofia Zborowska, a samymi rozmowami z gwiazdami miał zajmować się Edward Miszczak we własnej osobie. Co więcej, coraz częściej spekuluje się o powrocie Marcina Hakiela, który ponoć chciałby pojawić się tam w zupełnie nowej roli.