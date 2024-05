TYLKO NA PUDELKU: Agnieszka Woźniak-Starak reaguje na hejt wokół Bartka Wasilewskiego: "Musi stawić czoło również hejterom, TAKIE ŻYCIE"

Vvv 35 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Czuję siê jakbym zarobiła policzek. Wysnslam facetowi ze siè przywiązałam do niego mimo że nie jesteśmy razem i oficjalnie ma żonę. W zamian usłyszałam że jego była to nigdy mu tak nie powiedziała (jeszcze inną niż ta żona) i jaka między nami jest przepaść mentalna i jakaś jestem super je tak a bo mu nawet razem nie jesteśmy a ja mu to mówię .. to chyba miał być komplement ale z tamtą był trzy lata i ponoć bardzo był zakochany a mnie trzyma na dystans. Pomyślałam że to dlatego że ja za bardzo okazuję zaangażowanie a nie robię tak jak ona :( czy zawsze trzeba tak grać ?