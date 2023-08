TYLKO NA PUDELKU: Anna Markowska zabiera głos po opublikowaniu jej zdjęć z Kubą Wojewódzkim! Zapytaliśmy o Fabijańskiego...

W ostatnich tygodniach w rodzimych mediach głośno było o uczuciowych perypetiach Anny Markowskiej. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku znana z "Top Model" celebrytka zaczęła być widywana w towarzystwie Kuby Wojewódzkiego i w końcu w rozmowie z Jastrząb Post potwierdziła związek z dziennikarzem. W połowie czerwca paparazzi przyłapali celebrytkę i "króla TVN" w jednej z warszawskich restauracji. Zaledwie kilka tygodni później media obiegły jednak zdjęcia ze spotkania Markowskiej z Sebastianem Fabijańskim, co zaowocowało plotkami o romansie pary. Znajomość aktora i celebrytki sprawiała wrażenie dość poważnej - jak udało się dowiedzieć Pudelkowi, Sebastian miał nawet przedstawić znajomą swojemu synowi.

Choć sami zainteresowani nie skomentowali wprost swojej znajomości, Markowskiej zdarzało się podsycać medialne plotki. Niedawno modelka opublikowała na przykład w sieci zdjęcie, na którym widać było mężczyznę łudząco podobnego do Fabijańskiego. Kilka dni temu okazało się jednak, że relacja aktora i finalistki siódmej edycji "Top Model" najwidoczniej nie przetrwała. Trzeciego dnia Top of the Top Sopot Festival Markowską znów zauważono bowiem w towarzystwie Kuby Wojewódzkiego. Para opuściła razem teren festiwalu i później przemierzała jedną z sopockich ulic, trzymając się za ręce.