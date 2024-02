TYLKO NA PUDELKU: Caroline Derpienski odpowiada Anecie Glam odnośnie Balu Polonii: "Kieruję sprawę do odpowiednich służb"

Vvee 18 min. temu zgłoś do moderacji 7 2 Odpowiedz

Pudel daj już spokoj. Przecież to kolejna chora osoba, jak Petarda wczesniej. Ta jest młodsza i z inną sytuacja( nie milosna). Ale obie mają jakieś szaleństwo w zachowaniu. Taj Karoli to już peron dawno odjechał. Czy to prawda czy to gra to już jest nieważne, bo to jest tak żałosne ze naprawdę nie wiem po kija Pudel tak to rozdmuchujesz.. no ale tu ostatnio jako plotki same dramy z insta i badziewnych reality... Ale śmieszne jest też określenie użyte przez Anetę "pani lady Blanka" heeheehee