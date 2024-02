TYLKO NA PUDELKU: Organizatorzy NIE CHCIELI Caroline Derpienski na Balu Polonii? "Nie pozwolili jej kupić biletu"

Ostatnio z kolei doszło do dwuznacznej sytuacji podczas Balu Polonii w Miami. Wydarzenie przyciąga polonijną śmietankę towarzyską, więc można by przypuszczać, że nie zabraknie tam również Caroline. Celebrytka rzeczywiście pojawiła się na miejscu, jednak... nie weszła na bal. Zamiast tego wypiła drinka w hotelowym barze, zrobiła sobie kilka zdjęć z "fanami" i zapozowała ze swoim Dollaroycem.

Aneta Glam ujawnia kulisy kolejnej afery z Caroline Derpienski

Niestety nie pojawiłam się, bo ktoś mi ukradł mojego ukochanego kotka, mojego pupilka, dosłownie dzień wcześniej. Do dzisiaj go szukam. Jestem zdruzgotana. Szczególnie ten pierwszy dzień to był dla mnie szok, że go nie ma, bo on zawsze jest w domu. Szukałam go wszędzie i nie byłam w stanie na ten bal dojść. Ale właśnie jestem jednym ze sponsorów w tym Instytucie Polonii, dlatego znam wszystkie szczegóły - mówi.