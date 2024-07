TYLKO NA PUDELKU: Caroline Derpienski odpowiada Fagacie, która śpiewa o "ru*chaniu dziadów, żeby mieć dolarsy": "Jest PATOLOGIĄ"

BARBARA 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

I z jedną i z drugą jest coś nie teges. Derpiński siedzi ze starszym panem o wątpliwej urodzie, na którego by nie spojrzała, gdyby nie miał kasy. To jakiś rodzaj układu. A Fagata zrobiła sobie opinię łatwej. Mogła iść w stronę makijażu i na tym robić biznes, a nie na nudesach. Koniec końców to ich życie, a nie nasze 🙂