Caroline Derpienski wygina się w sesji okładkowej do zagranicznego magazynu. Fani pieją za zachwytu: "Cudowna" (ZDJĘCIA)

To jest okładka alternatywna. Nie istniejąca realnie, tylko powklejana w internecie. Czyli pismo jest realne, istnieje, nie ma wielkiej renomy ale ma jakichś czytelników i wydało normalny papierowy numer z kimś innym na okładce. Taki na serio. Ale żeby zarobić, to oferuje za kasę (otrzymywaną przez pismo) opcję wykupienia przez różne celebrytki możliwości wklejenia własnych zdjęć w layout ich okładki i opublikowania tego w internecie. Czyli stworzenia w necie fejkowych okładek tego pisma, z dziewczynami które chcą zabłysnąć, poczuć się gwiazdą i są w stanie za to zapłacić. I tyle tajemnicy oraz nibysukcesu. Karolcia już z wieloma tytułami to robiła. Czasem do niektórych pism są nawet programy graficzne by się wkleić. Na ślub mojego brata świadkowie wydrukowali taki fejkowy egzemplarz Gazety Wybiórczej, z logo, datą, układem graficznym i wszystkim, który miał tylko sensacyjne artykuły o nowożeńcach. A koleżanka na panieńskim wieczorze miała swoją okładkę z Play.oya. Tak samo zrobioną jak robiła to w zeszłych latach Karolina, programem znalezionym w internecie.