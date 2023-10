TYLKO NA PUDELKU: Caroline Derpienski odpowiada na odpowiedź Piotra Rubika i grzmi: "Robi cyrk w Miami i zarabia TYLKO NA POLAKACH"

Wszystko wskazuje na to, że na naszych oczach właśnie rodzi się kolejny celebrycki konflikt, tym razem pomiędzy znanymi polskimi rezydentami Miami. Mowa tu rzecz jasna o Caroline Derpienski oraz Agacie i Piotrze Rubikach. Wszystko zaczęło się od instagramowego live'a Rubików i Dowborów i komentarza internauty, który wymienił "biegającą bez majtek" Derpienski jako jeden z minusów życia w Miami. Agata Rubik w odpowiedzi napisała wówczas, że "najgorsi ci, co bez majtek biegają", co wyraźnie rozjuszyło ukochaną milionera. W rozmowie z Pudelkiem Derpienski zarzuciła Rubikom, jakoby nie było ich stać na życie w Miami, twierdząc, iż ci muszą dorabiać na dożynkach. Był to jednak dopiero początek - niedługo później Caroline spotkała bowiem Piotra Rubika w samolocie z USA do Polski.

Caroline Derpienski vs Rubiki. Ukochana milionera odpowiada dyrygentowi

Derpienski postanowiła upamiętnić wspólną podróż z Rubikiem i zamieściła na Instagramie w relacji zdjęcie, które wykonała dyrygentowi z ukrycia. Opowiadając o podniebnym spotkaniu Pudelkowi, miłośniczka "dolarsów" nie szczędziła kompozytorowi gorzkich słów. Nazwała na przykład Rubika "gburem" i zarzuciła mu brak klasy, skarżąc się, że ten nie pomógł jej z ciężkim bagażem. Dyrygent odniósł się do całej sytuacji podczas ostatniej transmisji na żywo i wówczas zapewnił, iż nie ma pojęcia, kim jest Derpienski. Głos zabrała także Agata.

Caroline Derpienski zdążyła już odnieść się do słów Rubika w rozmowie z Pudelkiem. W komentarzu przesłanym naszej redakcji celebrytka nie kryła oburzenia faktem, iż kompozytor może jej nie kojarzyć. Stwierdziła także, jakoby dyrygent miał przyglądać się jej przez większość lotu do Polski i wspomniała o wcześniejszym komentarzu jego żony.

Pan, który robi cyrk w Miami dla artykułów i zarabia TYLKO na Polakach, udaje, że nie zna najbardziej klikalnej polskiej celebrytki Caroline. Bardzo ciekawe, tak, jak patrzenie się na mnie przez 90% lotu i wysłuchiwanie Agatki gadającej o moich majtach. Wiem, że jestem ładnym obrazem, ale nie musiał zrzucać swojego gbursywa na kobietę - przekazała Pudelkowi Caroline.

Derpienski ostro do Rubika. "Płakał, że na płytę nie ma"

W dalszej części wywodu Derpienski postanowiła po raz kolejny wbić szpilę Rubikowi, twierdząc, jakoby w rzeczywistości nie było go stać na mieszkanie w Miami. Celebrytka wytknęła dyrygentowi ostatnie wizyty w ojczyźnie, jak również zbiórkę na wydanie płyty, o której głośno było w 2020 roku.

Podczas ostatnich 2 miesięcy był w Polsce 4 razy. Jak kogoś nie stać na mieszkanie w Miami, to nie robi się cyrku. Płakał, że na płytę nie ma, składki robił, a potem wakacje w Australii, udawana przeprowadzka do USA. Więcej w Polsce jest niż w Miami, jaka to przeprowadzka? - rozprawiała Caroline.

Derpienski w komentarzu dla Pudelka odniosła się także do wypowiedzi Rubika z ostatniego live'a, w którym ten stwierdził, że nie zna celebrytki, "jej książek, piosenek czy co tam robi". Caroline w odpowiedzi zagroziła, że jeśli kiedykolwiek wydanie książkę, zrobi to za własne pieniądze - ponownie uderzając tym samym w zbiórkę Rubika sprzed lat. Na tym jednak nie poprzestała.

Jak już, Panie śpiewający na dożynkach, to książkę swoją, jak zechcę, to wydam za swoje pieniądze, a nie będę robić zbiórki po Polakach, tak jak ty to zrobiłeś pod pretekstem wydania nowej płyty. Przynajmniej ja płacę za business class sama, a nie czekam, aż organizatorzy festynu pokryją - grzmiała ukochana milionera.

Myślicie, że Caroline doczeka się odpowiedzi ze strony Piotra Rubika?

