TYLKO NA PUDELKU: Dawid Woliński ocenia weneckie stylizacje Lewandowskiej i Kożuchowskiej: "Klasyka Armaniego jest bardzo charakterystyczna..."

W sobotę Anna Lewandowska i Małgorzata Kożuchowska już po raz kolejny wybrały się na event w Wenecji. Przypomnijmy, że dzień wcześniej obie panie brylowały na czerwonym dywanie podczas premiery filmu "Biedne istoty". W sobotni wieczór trenerka i aktorka gościły zaś na pokazie Armaniego. Lewandowska na tę okazję wybrała długą, czarną suknię z odważnym rozcięciem u dołu. Kożuchowska na ściance pozowała zaś w kamizelce i spodniach z szerokimi nogawkami w kobaltowym kolorze. Obie celebrytki postawiły także na absolutny minimalizm w kwestii dodatków oraz makijażu.

Dawid Woliński ocenia stylizacje Lewandowskiej i Kożuchowskiej

Na naszą prośbę stylizacjom Lewandowskiej i Kożuchowskiej z pokazu Armaniego przyjrzała się już Joanna Przetakiewicz. Specjalnie dla Pudelka weneckie kreacje aktorki i trenerki ocenił również Dawid Woliński. Projektant i juror "Top Model" zwrócił uwagę na to, że swoimi strojami obie panie doskonale wpisały się w styl marki Armani, która w swoich projektach stawia na klasykę i wysoką jakość.

Klasyka Armaniego jest bardzo charakterystyczna. Sam wydźwięk tej mody ma być taki i linia Armani Prive zawsze jest bardzo dostojna i poważna. Wydaje mi się, że to idealne ubrania na czerwone dywany, gdyż nawiązują do klasyki i do wysokiej kultury mody. Rzadko kiedy są ekstrawaganckie, bardzo często klasyczne, a na pewno zawsze bardzo wysokiej jakości. Nie dziwię się, że dziewczyny wybrały te kreacje, bo one są bardzo powiązane ze stylem marki - wyjaśnił w rozmowie z Pudelkiem Woliński.

Woliński o stylizacji Kożuchowskiej. Nie krył zachwytu

Oceniając stylizację Kożuchowskiej, Woliński nie ukrywał, że przypadł mu do gustu zarówno wybrany sam zestaw, jak i sposób, w jaki prezentował się on na aktorce. Podobnie jak Przetakiewicz, projektant zachwalał także fryzurę Małgorzaty. Woliński poświęcił również kilka słów lawendowej sukni, którą w piątek Kożuchowska zaprezentowała na czerwonym dywanie Festiwalu w Wenecji.

Gosi zestaw w kolorze kobaltu jest absolutną bazą kolekcji Armani Prive. Przepiękny, drogi, jedwabny welwet w cudownej, klasycznej postaci. Świetnie Gosia do tego dobrała włosy, taka maskulinizacja - to super wygląda. Bardzo lubię ten zestaw i bardzo go lubię na Gosi. Kolejna kreacja, którą Gosia założyła, ta wrzosowa, też była bardzo czerwono dywanowa. Na pewno wzbudziła emocje i sensację. W związku z tym uważam, że bardzo świetne, czerwono dywanowe wyjście - powiedział Pudelkowi projektant.

Woliński o stylizacjach Lewej. Zwrócił uwagę na pewien szczegół

Stylizacja Lewandowskiej w ocenie Wolińskiego był nieco bardziej casualowa. Zdaniem projektanta celebrytka umiejętnie połączyła kobiecość i nutkę męskiego stylu, co jest charakterystyczne dla strojów Armaniego.

Kreacja Ani Lewandowskiej skromniejsza, troszeczkę taka bardziej sportowa. Bardzo fajna kamizelka, która jest również powiązana z marką Armani Prive, uwielbiam ten model. Jest to bardzo kobieca rzecz i jednocześnie nawiązująca do męskiej stylizacji, czyli tutaj znowu core marki, wychodzących z takich męskich sylwetek pięknego krawiectwa. Ania to świetnie ograła - ocenił Woliński.

Woliński zwrócił także uwagę na odsłoniętą nogę "Lewej", którą ta ochoczo "grała" na ściance. Przy okazji przypomniał pewną anegdotę na ten temat.

Ania lubi pokazać nogę, już mamy anegdotkę taką naszą. Kiedyś w "Dzień Dobry TVN" skomentowałem Anię, że bardzo lubi pokazywać nogi i zadałem pytanie, czy nie są one za mocne. Od tego momentu Ania wysmukliła pięknie nogi i nadal lubi je pokazywać, a jest co. Bardzo udane czerwono dywanowe wyjście - dodał.

Podsumowując stylizacje obu celebrytek, Woliński stwierdził, iż Ania i Małgosia wypadły świetnie na włoskim evencie. Zdaniem projektanta aktorka i trenerka stanęły przed niełatwym zadaniem, z którym jednak poradziły sobie znakomicie.

Jedna i druga kreacja są bardzo powiązane z DNA marki, w związku z czym uważam, że nasze gwiazdy na czerwonym dywanie w Wenecji zadały dużo szyku. Zawsze lubię powiedzieć coś z takim pieprzem, żeby ktoś coś przemyślał i zastanowił się nad zestawem, ale tutaj myślę, że dziewczyny wybrnęły świetnie z tego zadania, a proszę pamiętać, że to jest też zawsze duży stres, bo wielkie wyjście, wielka gala i ogromna konkurencja. Brawo! Uważam, że super - podsumował Woliński.

