Dziennikarz śledczy spekuluje, co mogłoby się stać z ciałem Iwony Wieczorek: "Ukrycie zwłok nie jest takie proste"

Sprawa Iwony Wieczorek to jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć w Polsce. Kobieta zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 r. Miała wówczas 19 lat. Śledczy ustalili, że tej nocy Wieczorek bawiła się z przyjaciółmi w sopockim Dream Clubie. Tam miała pokłócić się z przyjaciółką i zdecydować, że wróci sama do domu. Do dziś nie wiadomo, co się z nią stało.