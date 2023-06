TYLKO NA PUDELKU: Fragment nowego dokumentu o Iwonie Wieczorek. "Z bólem serca czasami patrzę na jej rówieśników" (WIDEO)

Fani zagadek kryminalnych od lat próbują rozwikłać tajemnicze zaginięcie Iwony Wieczorek, która feralnej nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku wracała z jednej z imprezowni. Mimo że nad sprawą pochylało się już wielu specjalistów i śledczych, to do dziś nie wiadomo, co się stało z kobietą. W ostatnich miesiącach pojawiła się jednak nadzieja, że w końcu uda się ustalić, co spotkało gdańszczankę, gdyż służby przeszukiwały między innymi dawny budynek Zatoki Sztuki, o którym kilkukrotnie wspominano w kontekście zaginięcia dziewczyny.