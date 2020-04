TYLKO NA PUDELKU: Edward Miszczak i Anna Cieślak poznali się na festiwalu Off Camera 2019 dzięki... Piotrowi Woźniakowi-Starakowi!

Edward Miszczak i Anna Cieślak kilka dni temu znaleźli się w samym centrum medialnego zainteresowania. W zeszły wtorek informowaliśmy, że od jesieni minionego roku 65-letni dyrektor programowy TVN jest związany z młodszą o 25 lat aktorką, którą zdążył już nawet przedstawić swoim partnerom biznesowym. Od tego czasu łączące ich uczucie budzi ogromne emocje wśród internautów.





Choć wokół relacji zakochanych wybuchła medialna wrzawa, to sami zainteresowani nie mają zamiaru epatować łączącym ich uczuciem ani pozować razem na ściankach. Edward i Anna nie chcą opowiadać o szczegółach swojego związku i byli świadomi, że może on wzbudzić kontrowersje.





Edward Miszczak i Anna Cieślak nigdy nie mieli w zwyczaju opowiadać w prasie o swoim życiu prywatnym. Z tego powodu też o początkach ich romantycznej relacji do tej pory było wiadomo stosunkowo niewiele.





Teraz nasz informator rzuca nieco więcej światła na sprawę tego, jak para się poznała. Do ich pierwszego spotkania miało dojść na początku maja 2019 roku, gdy w Krakowie trwał festiwal Off Camera 2019. Edward i Anna zostali sobie przedstawieni na imprezie zamykającej zeszłoroczną edycję wydarzenia, a osobą, która zainicjowała ich spotkanie, był... Piotr Woźniak-Starak.





To Piotrek przedstawił Edwardowi Anię na imprezie po Off Camera. W tamtym okresie Piotrek i Edward byli bardzo blisko. Wynikało to z wielu projektów, które Watchout realizował wspólnie z TVN. Panowie zwyczajnie się zakumplowali - mówi nasze źródło.





Poznali się wiosną, a jak podają nasze źródła, parą są od jesieni zeszłego roku. Spodziewaliście, że znajomość Miszczaka i Cieślak narodziła się w takich okolicznościach?