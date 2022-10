TYLKO NA PUDELKU: Ekspert od mowy ciała analizuje pląsy Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w "PnŚ": "Rozmawiają ze sobą BEZ SŁÓW"

Mowa ciała pani Katarzyny Cichopek i jej partnera wskazuje na to, że są profesjonalistami. Lubić się i pokazywać sympatię w pracy to jedno, a demonstrować swoje relacje domowe, miłość, namiętność to na wizji za dużo. Nie jest to im potrzebne. Nawet nie chodzi tylko o bycie zawodowym dziennikarzem i zasady panujące w telewizji. Chodzi o prostą logiczną kalkulację: co za dużo, to nie zdrowo - ocenił ekspert.